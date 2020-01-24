قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك ومازيمبى

محمد عبد الحارس
يستضيف نادى الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولى، فى التاسعة مساء اليوم على إستاد السلام فى إطار خامس جولات دورى أبطال أفريقيا.
ومن المُقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 ، بجانب البث الأرضى لقناة تايم سبورتس.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر مازيمبي الكونغولي الترتيب برصيد 10 نقاط، في حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
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