  • الجمعة 24 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:38 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشهيد أحمد المنسي

ممثل شهير يكشف تفاصيل تجسيده لشخصية الشهيد "المنسي"

تامر أمين

تامر أمين ينهمر في البكاء على الهواء لهذا السبب

مصر تحتفل باليوم العالمي لـ"فيروس سي"بشفاء مليون شخص

"الصحة العالمية": مصر نجحت في القضاء على فيروس سي

معرض الكتاب

مصر الرابعة عالميًا في قائمة الدول الأكثر قراءة

القمامة

"التنمية المحلية" تكشف الرسوم الجديدة لجمع القمامة

برهامي: يجوز بيع السلع أغلى من ثمنها

«برهامي» يفتي بتحريم المشاركة في مظاهرات 25 يناير

الازهر

غضب أزهري – سلفي من «تريندات خراب البيوت»

أرشيفية

«الدكتور ومرات البواب».. الجنس الحرام ينتهي بالقتل

وزارة الصحة

لهذا الأسباب.. 3500 طبيب يستقيلون من «الصحة»

منة عرفة

ظهور جرئ.. منة عرفة تصدم الجميع بـ«المايوه البكيني»

الولايات المتحدة توقف منح تأشيرة "سياحة الولادة"

عرب وعالم

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قرار هام من السعودية بشأن مطارات المملكة

#

الأمم المتحدة تجدد تفويض "أونروا" 3 سنوات

#

واشنطن تقيّد تحركات روحاني في نيويورك

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية ستوقف إصدار تأشيرات الزيارة المؤقتة (B-1 / B-2) للأجانب الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة من أجل "سياحة الولادة".
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، أكد فيه أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 يناير/ كانون الثاني الحالي، بغرض الحد من سياحة الولادة.
وأشار البيان، إلى أن الإجراء مهم من حيث الأمن القومي والعام، ونظام الهجرة الأمريكي.
وأوضح أنّ سياحة الولادة تشكل عبئا كبيرا على موارد المستشفيات الأمريكية، علاوة تسببها بوقوع حالات الاستغلال والجرائم.
وشدد البيان، على أنّ "سدّ هذه الفجوة القانونية الواضحة سيقضي على الانتهاكات المتكررة، وسيحمي الولايات المتحدة نهائيا من مخاطر الأمن القومي".
يشار إلى أن الدستور الأمريكي ينص على منح حق الجنسية للأطفال الذي يولدون على الأراضي الأمريكية، بخلاف جنسية الوالدين.
من جانبها نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وثيقة قالت إنها نسخة من البرقية الدبلوماسية التي أرسلتها الخارجية الأمريكية للسفارات في جميع أنحاء العالم، الأربعاء، حول الموضوع.
وبحسب البرقية، فإنه لا يجوز للموظفين القنصليين، سؤال أي امرأة مباشرة ما إذا كانت حامل أم لا، عند التقدم للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة "ما لم يكن لديك سبب محدد واضح للاعتقاد بأنها قد تكون حاملا وتخطط للولادة في الولايات المتحدة".


وأكدت الخارجية الأمريكية في برقيتها للموظفين القنصليين، "يجب عليك توثيق أي سبب من هذا القبيل في ملاحظات قضيتك. يجب عليك، بطبيعة الحال، ألا تسأل جميع النساء المتقدمات (أو أي مجموعات فرعية محددة من المتقدمين) عما إذا كن حوامل أو يعتزمن أن يصبحن حوامل". -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين.. تسجيل أول وفاة بفيروس "كورونا"
» حول قرب نشر تفاصيلها.. "حماس" تتوعد بإفشال "صفقة القرن"
» الولايات المتحدة توقف منح تأشيرة "سياحة الولادة"
» فيرمينيو يقود ليفربول لفوز مثير على وولفرهامبتون
» ما المقصودُ بالمهر؟ وفيمَ يُصرف؟ وما قيمته؟
» داعية إسلامي: لا يوجد حلال أو حرام "مطلق"
» استنفار بمطار القاهرة بسبب «الفيروس القاتل»
» «الصحة العالمية»: استعدوا لمواجهة "كورونا"
» نانسي عجرم تنشر صورة تؤكد براءة زوجها من تهمة القتل
» فنانة شهيرة أعلنت إسلامها تحصل على الجنسية السعودية
» برد وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة القادمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح