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عقب انتشار فيروس "كورونا" الجديد...

واشنطن توصي رعاياها بتوخي الحذر أثناء السفر إلى الصين

عرب وعالم

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"كورونا" في كوريا الجنوبية

المصريون ـ متابعات

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أوصت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها بتوخي الحذر عند السفر إلى مدينة "ووهان" الصينية عقب انتشار فيروس "كورونا" الجديد فيها.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الأمريكة، الخميس.
ولفت البيان إلى أنه تم إدراج "ووهان" في قائمة الأماكن التي ينبغي اتخاذ تدابير عالية حين السفر إليها.
وطالب البيان المواطنين الموجودين في المنطقة أو المسافرين إليها بتوخي الحذر، وعدم الاتصال بالمرضى وعدم الاقتراب من الحيوانات، وتجنب منتجات اللحوم.
والثلاثاء، حذر خبراء صحة في جامعة هونغ كونغ، من انتشار المرض "الغامض" سريعا في الصين، بعد أن ظهر في مقاطعة "خوبي" وسط البلاد.
وبحسب معطيات منصة "التطورات الفورية لوباء فيروس كورونا الجديد في الصين"، الصادر الخميس، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 639 حالة.
وأشارت معطيات المنصة إلى أن مدينة "ووهان" في مقاطعة خوبي جاءت في المرتبة الأولى بالأقاليم الصينية من حيث عدد الإصابات بالفيروس.


وألغت بكين الفعاليات الاحتفالية السنوية في العاصمة، بسبب فيروس "كورونا" الجديد، من أجل ضمان سلامة المواطنين ومنع انتشار الفيروس. -

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