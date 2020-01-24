  • الجمعة 24 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:38 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشهيد أحمد المنسي

ممثل شهير يكشف تفاصيل تجسيده لشخصية الشهيد "المنسي"

تامر أمين

تامر أمين ينهمر في البكاء على الهواء لهذا السبب

مصر تحتفل باليوم العالمي لـ"فيروس سي"بشفاء مليون شخص

"الصحة العالمية": مصر نجحت في القضاء على فيروس سي

معرض الكتاب

مصر الرابعة عالميًا في قائمة الدول الأكثر قراءة

القمامة

"التنمية المحلية" تكشف الرسوم الجديدة لجمع القمامة

برهامي: يجوز بيع السلع أغلى من ثمنها

«برهامي» يفتي بتحريم المشاركة في مظاهرات 25 يناير

الازهر

غضب أزهري – سلفي من «تريندات خراب البيوت»

أرشيفية

«الدكتور ومرات البواب».. الجنس الحرام ينتهي بالقتل

وزارة الصحة

لهذا الأسباب.. 3500 طبيب يستقيلون من «الصحة»

منة عرفة

ظهور جرئ.. منة عرفة تصدم الجميع بـ«المايوه البكيني»

شاهد..

تامر أمين ينهمر في البكاء على الهواء لهذا السبب

آخر الأخبار

تامر أمين
تامر أمين

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. تامر أمين يبكي على الهواء

#

بطلة شات التحرش تقاضي تامر أمين لهذا السبب

#

" رضوى الشربيني" تبكي على الهواء.. لهذا السبب

#

شاهد.. تامر أمين يطلب الزواج من نجمة منتدى شباب العالم

دخل الإعلامي تامر أمين، في نوبة بكاء، بعد كلمة طالب الشرطة عاطف طاحون، نجل الشهيد مفتش مباحث الأمن العام، التي أكد فيها أنه سيكون امتداد لوالده في تحمل حماية أمن مصر، مؤكدًا أن الشرطة لن تنتهي، وستستمر في حماية الوطن والشعب العظيم.
وعقب "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، قائلًا:"هو في جمال كده، وصمود واحتساب وعزيمة وحب للبلد وتضحية كده، خدوا بالكم، لازم تحط نفسك مكان الشخص عشان تعرف إحساسه".
ولفت إلى أن زوجة الشهيد بعد استشهاد زوجها، قامت بإدخال نجلها الوحيد كلية الشرطة، معقبًا: "لو حطيب نفسك مكانها مش هتعرف تعمل زيها، حطت ابنها الحيلة في كلية الشرطة، إيه ده".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين.. تسجيل أول وفاة بفيروس "كورونا"
» حول قرب نشر تفاصيلها.. "حماس" تتوعد بإفشال "صفقة القرن"
» الولايات المتحدة توقف منح تأشيرة "سياحة الولادة"
» فيرمينيو يقود ليفربول لفوز مثير على وولفرهامبتون
» ما المقصودُ بالمهر؟ وفيمَ يُصرف؟ وما قيمته؟
» داعية إسلامي: لا يوجد حلال أو حرام "مطلق"
» استنفار بمطار القاهرة بسبب «الفيروس القاتل»
» «الصحة العالمية»: استعدوا لمواجهة "كورونا"
» نانسي عجرم تنشر صورة تؤكد براءة زوجها من تهمة القتل
» فنانة شهيرة أعلنت إسلامها تحصل على الجنسية السعودية
» برد وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة القادمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح