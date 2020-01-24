تامر أمين ينهمر في البكاء على الهواء لهذا السبب

24 يناير 2020 - 12:20 ص

دخل الإعلامي تامر أمين، في نوبة بكاء، بعد كلمة طالب الشرطة عاطف طاحون، نجل الشهيد مفتش مباحث الأمن العام، التي أكد فيها أنه سيكون امتداد لوالده في تحمل حماية أمن مصر، مؤكدًا أن الشرطة لن تنتهي، وستستمر في حماية الوطن والشعب العظيم.



وعقب "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، قائلًا:"هو في جمال كده، وصمود واحتساب وعزيمة وحب للبلد وتضحية كده، خدوا بالكم، لازم تحط نفسك مكان الشخص عشان تعرف إحساسه".

