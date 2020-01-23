"الصحة العالمية": مصر نجحت في القضاء على فيروس سي

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مصر تحتفل باليوم العالمي لـ"فيروس سي"بشفاء مليون شخص

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور جون جبور، ممثل منظومة الصحة العالمية في مصر، إن مبادرة مصر للقضاء على فيروس سي كان مباردة علمية عملاقة، قائمة على المعايير الدولية، خاصة أن المبادرة استطاعت أن تصل لـ60 مليون مصر، للكشف عن المصابين بفيروس سي، أو الأمراض غير السارية.
ولفت "جبور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن مصر نجحت في مبادرة القضاء على فيروس سي بأسلوب تم تطبيقه فقط في مصر، معقبًا: "مصر نجحت بأيدي مصرية وبتمويل مصري".
ولفت إلى أن مصر على الطريق الصحيح للتخلص من فيروس سي، وأن مصر الآن في مرحلة التخلص، وليست في مرحلة البحث أو المسح أو الاكتشاف عن حالات جديدة.

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