» صور.. حادث بشع لبائع عصير تمزقت يده داخل العصارة

23 يناير 2020 - 08:57 م

تعرض بائع عصير لحادث مروع أثناء عمله في عصر الفاكهة، تحولت معه أصابعه إلى أشلاء ممزقة.

وكشفت مقاطع مصورة، لحظة تعرض الشاب التايلندي تشوبونج روامسانيت (29 عاًما) للحادث الذي أدى إلىه فقدان أصابعه بعد أن التهمتها ماكينة عصير قصب السكر.





ووقع الحادث في "ناخون سي ثامارات" بجنوب تايلاند مساء الثلاثاء، حينما وضع بائع العصير يده عن طريق الخطأ بالقرب من آلة العصر، ما تسبب في تمزق أصابعه.

وصل المسعفون إلى مكانا الحادث، حيث كان البائع مصابًا بجروح بالغة عجزوا معها عن إنقاذ أصابعه، ، حيث تناثر الدم واللحم في كل مكان، واضطروا لفك ماكينة العصير من أجل سحب يده.





تم نقله إلى المستشفى، لكن بعد بتر جميع أصابعه. وقال طبيب إنه يحتاج إلى عملية لقطع الأصابع الممزقة. وأضاف: "تمزقت أصابعه الأربعة، وسحقت عظامه".

وأضاف: "كانت حالته سيئة للغاية، لدرجة أنه لم يكن هناك أي فرصة لنا للخياطة مرة أخرى. لقد اضطررنا إلى تقليم الجرح، وعمل غرز عديدة لإنقاذ حياته، لأنه فقد الكثير من الدماء بسبب الجرح".



