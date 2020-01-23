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الترجي يصدر بيانًا قبل مواجهة الرجاء المغربي

الرياضة

الترجى والرجاء
الترجى والرجاء

أمير سعد

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المصريون

الترجى

الرجاء

أصدر مسئولو الترجي التونسي بيانًا رسميًا لجماهيره قبل مواجهة الرجاء المغربي المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وطالب الترجي التونسى فى بيانه جماهير باب سويقة لعدم إشعال الشماريخ فى قمة الرجاء الأفريقية الأحد المقبل، تجنبًا للعقوبات التى سيتم توقيعها على الفريق من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف.

وجاء البيان كالتالى..

من جانبه، أعلن نادى الترجي الرياضي التونسي على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" تدعيم قائمته الأفريقية بالثنائى عبد الرحمن مزيان ومحمد على بن حمودة، قبل مواجهة الرجاء المغربي المقرر إقامتها بعد غداً،السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب "رادس".

كان الترجى التونسي قد أعلن عن تعاقده مع عبد الرحمن مزيان مهاجم فريق العين الإماراتى، بالإضافة إلى محمد على بن حمودة نجم وسط ملعب مستقبل سليمان التونسي.

وبإعلان الترجى التونسي عن إضافة الثنائى عبد الرحمن مزيان ومحمد على بن حمودة، تصل قائمة باب سويقة إلى 27 لاعباً قبل مواجهة الرجاء المغربي فى دوري أبطال أفريقيا.


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