» بعد البكيني.. منة عرفة تفاجئ الجميع في معرض الكتاب

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منة عرفة

معرض الكتاب

البكينى

صور منة عرفة

فاجأت الفنانة الشابة منة عرفة جميع زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الخميس، خاصة بعد نشر الصور الجريئة، التي نشرتها في الساعات الأخيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتواجدت عرفة، في معرض  الكتاب للمشاركة بحفل توقيع كتاب «مدمن نجاح» لليوتيوبر علي غزلان، بمعرض الكتاب.

وشهد توقيع الكتاب، إقبالًا كثيفا من فئة الشباب، لالتقاط الصور السيلفي والحصول على توقيع وإهداء الكاتب.

وفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور في تمام العاشرة صباحًا ويستمر حتى 8 مساء، وضيف الشرف دولة السنغال وشخصية المعرض العالم الراحل دكتور جمال حمدان.

ويشار إلى أن منة عرفة ظهرت بـ«المايوه البكيني» على حمام السباحة، في ظهور اعتبره البعض مثير وجرئ، حيث كتبت منة على الصورة قائلة: «ثق بما تشعر به .. لا بما تسمعه».

الصور التي نشرتها الفنانة الشابة انتشرت بسرعة البرق، على مواقع التواصل والمواقع الإخبارية، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة، ما دفعها لحذف الصور التي أثارت جدلًا واسعًا.

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