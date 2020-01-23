» رسميًا.. الأهلي يضم ثاني صفقاته الشتوية

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المصريون

الاهلى

حصل مجلس إدارة النادي الأهلي على توقيع محمد ناصر مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وتنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتواجد اليوم أحمد عبد الله، إداري النادي الأهلي، في سيراميكا كليوباترا، وحصل على توقيع اللاعب في حضور أحمد الكيلاني، المدير الإداري للفريق الأول، وتم إنهاء كافة أمور التعاقد بين الأطراف الثلاثة بشكل رسمي وسريع.

وأشاد "البطاوي" بالمستوى الفني والبدني للاعب محمد ناصر، الذي تم تصعيده للفريق الأول منذ بداية الموسم، وظهر بشكل جيد للغاية، مؤكدًا أن الهدف من الإعارة هو حصول اللاعب على خبرات أكثر في هذه الفترة.

كما وجّه الشكر إلى مسئولي النادي الأهلي عن الاحترافية في التفاوض والإسراع في إنهاء الصفقة، مُشددًا على أن ناصر المولود في عام 1999، سيكون داعما قويا لصفوف النادي الأهلي في الستة أشهر المقبلة.


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