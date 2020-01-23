» استعدادًأ للنجم.. الأهلي يبدأ إجراءات قيد «بادجي» إفريقيا

23 يناير 2020 - 04:10 م

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قيد السنغالي أليو بادجي المنتقل حديثًا للفريق الأحمر محليًا بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.

وقال عبد الحفيظ إن الساعات القليلة المقبلة تشهد التحرك لقيد بادجي في القائمة الإفريقية، مؤكدًا أن العمل جارٍ في الوقت الحالي لإتمام عملية قيد اللاعب.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع السنغالي أليو بادجي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من صفوف رابييد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق.

وكلفت صفقة المهاجم السنغالي خزينة الأهلي مليوني يورو، وفقا لما أعلنه أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

ويفتح قيد أليو بادجي في القائمة الإفريقية الباب أمام ظهوره في مباراة النجم الساحلي، المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا.