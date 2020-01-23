» بالأسماء.. حكام مباراة الاتحاد والإسماعيلى بالبطولة العربية

23 يناير 2020 - 02:08 م

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم، إدارة مباراة الإسماعيلي مع الاتحاد والمقرر لها الأحد المقبل فى إياب دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، للحكم المغربى رضوان جيد.

ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي فاز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية بنصف نهائي البطولة العربية.