"هل يتدخل مجدي يعقوب لإنقاذ النبوي.. أشرف زكي يجيب

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سي بي سي

أشرف زكى

خالد النبوي

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن آخر التطورات الصحية للفنان خالد النبوي، قائلا: "خالد النبوي بخير وبطمنكوا وهذا الكلام على مسئوليتي".

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة "سي بي سي": "خالد توجه للقصر العيني بعد ما شعر بتعب بسيط أثناء إجراء حوار صحفي، وقام بعمل قسطرة بناء على تعليمات الطبيب".

وتابع: "الحالة مستقرة ولا يحتاج إلى تدخل جراحي، وقابلته بنفسي، نافيا ما تردد حول تدخل الدكتور مجدي يعقوب لإجراء عملية جراحية له معقبا: "مش عارف الناس بيجيبوا الكلام ده منين".

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