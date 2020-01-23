» أمير كرارة يشارك في احتفالات الشرطة بالزي العسكري

شارك الفنان أمير كرارة في احتفالات عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالزي العسكري.

وصعد على خشبة المسرح وتحدث عن مصر بكلمات مؤثرة، كما قام بمصافحة الرئيس السيسي بعد نزوله من على المسرح.

يذكر أن قدم الفنان أمير كرارة، العديد من الأعمال الوطنية، حيث يخوض بطولة مسلسل "الاختيار" الذي يجسد من خلاله شخصية الشهيد أحمد المنسي.