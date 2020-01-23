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عبد العال: الشرطة وقفت ببطولة ضد فئة ضالة
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علي عبد العال

عيد الشرطة

برقية تهنئة

وجه علي عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.

وبحسب بيان للمجلس تضمنت البرقية: "اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.. تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد، فيطيب لنا ونحن نحتفي بذكرى حلول عيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير أن نهديكم وهيئة الشرطة خالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التي نتذكر فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لحماية ثرى الوطن المقدس ضد المحتل الإنجليزى الغاشم".

وأضاف أن رجال الشرطة لا يزال عطاؤهم موصولا في تأمين الجبهة الداخلية بوقفتهم البطولية مع جيش الشعب ضد فئة ضالة أرادت اختطاف هوية الوطن وتفتيت نسيجه، وجهودهم التي يقدرها شعب مصر العظيم".

وأشار إلى أن كل فرد من رجال الشرطة البواسل أقسموا  أن يقدموا أرواحهم الزكية فداء للوطن وترابه المقدس، فكانوا عند قسمهم أوفياء، يتصدون لكل من يريد النيل من استقرار الوطن وأمنه، يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية، لتحيا مصر آمنة مستقرة، فتحية لشهداء الواجب، وأسكنهم الله فسيح جناته مع الصديقين والأبرار".


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