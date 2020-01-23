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في عيد الشرطة..

نجل الشهيد "المليجي" ينعيه بأمنية مبكية

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المليجي

إيمان هاني

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شهيد

الحدث اليوم

علي المليجي

عيد اشلرطة

نعى أحمد علي المليجي، نجل الشهيد علي المليجي، أحد شهداء الشرطة، والده، قائلا: "إنه كان يتمنى وجود والده معه خلال احتفالات عيد الشرطة ويحلم بالالتحاق بالجيش أو الشرطة".

وأكد المليجي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "الحدث اليوم"، أن وزارة الداخلية قدمت له وظيفة وتساعده وأسرته في أمور كثيرة وتتواصل مع الأسرة باستمرار، مشيرا إلى أنهم سيشاركون في احتفالية عيد الشرطة.

وأوضح نجل الشهيد علي المليجي، أنه مازال ينتظر الثأر من الإرهابيين وعودة حق والده من هؤلاء الخونة، وأنه مازال يفتقد والده، معقبا: "أنا نفسي أموت شهيد زي أبويا".

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