بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة

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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.
وتنقل المصريون بثا مباشرا للحدث 

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