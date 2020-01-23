» فنانة شهيرة تطلب السماح من ابنة "ماجدة" بعد وفاتها

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نادية لطفي
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ماجدة

نادية لطفي

بثت وسائل إعلام رسالة منسوبة للفنانة نادية لطفي بعد تعافيها من من الأزمة الصحية التي داهمتها قبل أيام.

وطمأنت "نادية" متابعيها على حالتها الصحية قائلة: أنا اليوم أفضل من الأمس .. وتعافيت من النزلة الشعبية التي حدثت ليه.

وأضافت: رغم تحسني لكن وقع وفاة الفنانة ماجدة كان سيئا عليّ لأنها أستاذة ولها بصمات وتاريخ فني سيظل مرتبطا بالوطن وبالعروبة التي قدمت لها نماذج على الشاشة.

وتابعت: أرجو من غادة نافع (ابنة الفنانة ماجدة) أن تسامحني لعدم تواجدي في العزاء.

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