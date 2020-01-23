» علقة ساخنة لـ"ماجد المصري" في جامعة طنطا

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان ماجد المصري عن تعرضه لعدة مواقف محرجة بسبب انفعاله الزائد ، كان أبرزها الاعتداء على امرأة.
وقال "المصري" في لقاء مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا": كنت في الإسكندرية أشارك في مسرحية وفوجئت بسيدة تقتحم الغرفة التي أقيم فيها وتتلفظ بألفاظ غير لائقة فقمت بصفعها على وجهها ودفعها للخارج.
وأضاف: في مرة أخرى كنت في جامعة طنطا ونشبت مشاجرة بيني وبين أحد الأشخاص الذي كان يلعب بوكس فطرحني أرضا واعتدى علي بالضرب ولم أستطع من يومها الذهاب لتلك الجامعة مرة أخرى.
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