عمرو أديب يتحدث عن أمر مرعب يحدث في بيروت

22 يناير 2020 - 07:38 م

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن مخاوفه مما يحدث في العاصمة اللبنانية بيروت، محذرًا من المصير الذي قد تصل إليه الأمور هناك.

وكتب "أديب" عبر "تويتر": "ما يحدث في بيروت مرعب . لا اظن اننا في طريق الحل نحن في الطريق الذي دمر للعديد من الدول في المنطقة. ربنا يحفظهم ويحفظنا جميعا".

ويشهد لبنان احتجاجات كبيرة منذ فترة رفضًا لاستمرار السلطات الحاكمة بسبب الفساد والبطالة وتردي الخدمات.





ما بحدث في بيروت مرعب . لا اظن اننا في طريق الحل نحن في الطريق الذي دمر للعديد من الدول في المنطقه . ربنا يحفظهم ويحفظنا جميعا — Amr Adib (@Amradib) January 22, 2020