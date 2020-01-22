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عمرو أديب يتحدث عن أمر مرعب يحدث في بيروت

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لبنان

بيروت

عمرو أديب

احتجاجت

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن مخاوفه مما يحدث في العاصمة اللبنانية بيروت، محذرًا من المصير الذي قد تصل إليه الأمور هناك.

وكتب "أديب" عبر "تويتر": "ما يحدث في بيروت مرعب . لا اظن اننا في طريق الحل نحن في الطريق الذي دمر للعديد من الدول في المنطقة. ربنا يحفظهم ويحفظنا جميعا".

ويشهد لبنان احتجاجات كبيرة منذ فترة رفضًا لاستمرار السلطات الحاكمة بسبب الفساد والبطالة وتردي الخدمات.

ووقعت صدامات بين عدد من عناصر الشرطة ومحتجين في بيروت اليوم الأربعاء.

وبحسب "روسيا اليوم" فإن محتجين نفذوا اعتصاما أمام مبنى جمعية المصارف في بيروت.

ولفتت إلى اتساع دائرة المواجهات بين الشرطة والمحتجين حتى وصلت إلى منطقة أسواق بيروت التجارية.

وفي البقاع، قطع محتجون عددا من الطرق الرئيسة بالاطارات المشتعلة.

وقد اندلعت في وقت سابق من يوم الأربعاء، مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية.

وحاول عدد منهم إزالة تحصينات أقامتها قوات الأمن أمام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية.

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