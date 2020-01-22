كوريا الجنوبية ترافق السعودية إلى أولمبياد طوكيو

22 يناير 2020 - 07:21 م

تأهل منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه على أستراليا بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي من كأس أمم آسيا تحت 23 عاما المقامة في تايلاند.

كما ضرب المنتخب الكوري موعدًا مع نظيره السعودي في المباراة النهائية للمسابقة يوم الأحد المقبل، فيما يخوض المنتخب الأسترالي مباراة تحديد المركز الثالث (المؤهل للأولمبياد) أمام نظيره منتخب أوزبكستان الذي خسر أمام المنتخب السعودي صفر/1.

وتقدم دون كا ووم بالهدف الأول للمنتخب الكوري في الدقيقة 56، قبل أن يضيف زميله لي دونج جيونج الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى في البطولة إلى منافسات كرة القدم بالأولمبياد المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو.