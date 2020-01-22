  • الأربعاء 22 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
«الأم القاتلة»

بالصور.. «الأم القاتلة» خنقت أطفالها الثلاثة بعد أن غنت لهم

سامح شكري

تحرك مصري جديد لحل الأزمة الليبية

المنتخب الاولمبى السعودى

المنتخب السعودي يتأهل إلى أولمبياد «طوكيو 2020»

علاء مبارك

بالفيديو..علاء مبارك يفتح النار على أحمد المسلماني

سعد لمجرد

تطور جديد يصدم سعد لمجرد في قضية اغتصابه لفتاة

السيسي

اجتماع مهم بين "السيسي" ووزير الدفاع بشأن سد النهضة

زينة عكر عدرا

لأول مرة .. وزيرة دفاع فى الحكومة اللبنانية

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

تطورات جديدة.. استدعاء والدة قتيل نانسي عجرم لسماع أقوالها

بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

إسرائيل ترفض تسليم جثامين 3 أطفال فلسطينيين

احتفالات البحر الأحمر بذكري معركة شدوان

تعرف على قائد معركة شدوان وأعظم 36 ساعة في تاريخ البحر الأحمر

رسميًا.. الإسماعيلي يضم فخر الدين بن يوسف

الرياضة

فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعرف على الفنان المصري الذي سيجسد دور "خالد بن الوليد"

#

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

المصريون

الإسماعيلي

فخر الدين بن يوسف

أنهى مجلس إدارة نادي الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد مع فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السابق والمنتخب التونسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ومن المقرر أن يتواجد اللاعب في التدريبات خلال الساعات المقبلة استعدادًا لخوض المنافسات القادمة بالبطولة العربية والدوري المحلي.

وحضر اللاعب صباح اليوم الأربعاء لمقر النادي لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبي.

واجتاز الدولي التونسي الفحوصات الطبية التي أجراها في الإسماعيلية عصر اليوم الأربعاء، قبل أن يتم توقيع العقود بين الطرفين، ليصبح فخر الدين بن يوسف لاعبًا بشكل رسمي في صفوف الدراويش.

وكان فخر الدين بن يوسف قد توصل لاتفاق خلال الأيام الماضية مع إدارة ناديه السابق الاتفاق السعودي يقضي بفسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين، وذلك بعدما خاض مع الفريق 29 مباراة فى مختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلهم.

وشهدت مسيرة بن يوسف صاحب الـ 28 عامًا عدة تجارب احترافية أبرزها الانتقال لصفوف ميتز الفرنسي على سبيل الإعارة ومنه إلى الترجي التونسي في عام 2018 قبل الانتقال للاتفاق السعودي العام قبل الماضي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» «بركات»: سعيد بقرعة المنتخب في تصفيات المونديال
» «كلوب»: هدف «صلاح» في مانشستر يونايتد رائع
» رسميًا.. الإسماعيلي يضم فخر الدين بن يوسف
» طفل 3 سنوات ينضم لنادي الذكاء العالمى
» حرائق أستراليا تكشف عن كنز عمره آلاف السنين
» بخصوص ابنته.. محمد حماقي يفاجئ متابعيه بهذا الأمر
» «الخطيب» يدعم الأهلى قبل مواجهة النجم الساحلي
» أول صورة للحكومة اللبنانية الجديدة
» كدمة قوية لقدم "الشيخ" بمران الأهلى
» بيان عاجل من "الخارجية" بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية
» بادجى يشارك فى تدريبات الأهلى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:25 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر