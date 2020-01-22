» رسميًا.. الإسماعيلي يضم فخر الدين بن يوسف

22 يناير 2020 - 04:39 م

أنهى مجلس إدارة نادي الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد مع فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السابق والمنتخب التونسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ومن المقرر أن يتواجد اللاعب في التدريبات خلال الساعات المقبلة استعدادًا لخوض المنافسات القادمة بالبطولة العربية والدوري المحلي.

وحضر اللاعب صباح اليوم الأربعاء لمقر النادي لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبي.

واجتاز الدولي التونسي الفحوصات الطبية التي أجراها في الإسماعيلية عصر اليوم الأربعاء، قبل أن يتم توقيع العقود بين الطرفين، ليصبح فخر الدين بن يوسف لاعبًا بشكل رسمي في صفوف الدراويش.

وكان فخر الدين بن يوسف قد توصل لاتفاق خلال الأيام الماضية مع إدارة ناديه السابق الاتفاق السعودي يقضي بفسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين، وذلك بعدما خاض مع الفريق 29 مباراة فى مختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلهم.

وشهدت مسيرة بن يوسف صاحب الـ 28 عامًا عدة تجارب احترافية أبرزها الانتقال لصفوف ميتز الفرنسي على سبيل الإعارة ومنه إلى الترجي التونسي في عام 2018 قبل الانتقال للاتفاق السعودي العام قبل الماضي.