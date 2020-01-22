  • الأربعاء 22 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
زينة عكر عدرا

لأول مرة .. وزيرة دفاع فى الحكومة اللبنانية

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

تطورات جديدة.. استدعاء والدة قتيل نانسي عجرم لسماع أقوالها

احتفالات البحر الأحمر بذكري معركة شدوان

تعرف على قائد معركة شدوان وأعظم 36 ساعة في تاريخ البحر الأحمر

بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

إسرائيل ترفض تسليم جثامين 3 أطفال فلسطينيين

جيف بيزوس

اتهام أممي للسعودية.. ووزير الخارجية : " مزاعم سخيفة"

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يثير ضجة على مواقع التواصل بهذا الإعلان

اغتيال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني أمام منزله

بعد قاسم سليماني.. اغتيال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني أمام منزله

خالد النبوي

تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي بعد تعرضه لأزمة قلبية

المشجع ورفيقته

بث مباشر لـ"خيانة زوجية" عبر كاميرات مباراة كرة قدم

عبود الزمر

الزمر للإعلام الحكومي: احترموا رجل الشارع

بالوادي الجديد..

"الشباب والرياضة" تنظم مهرجان ألعاب جامعات الجنوب

الرياضة

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مذكرة تفاهم بين "الشباب والرياضة" وشركة "أندية وادى دجلة"

#

«الشباب والرياضة» تفتح باب التطوع لتنظيم الألعاب الأفريقية للأولمبياد

#

«السيسي» يتحدث عن مدرب المنتخب الجديد..من هو؟

دوري

الزمالك

الاهلى

الصعيد

أبطال

تنظم وزارة الشباب والرياضة، مهرجان ألعاب جامعات الجنوب في نسخته الثانية خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2020، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد وجامعة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

يشارك في المهرجان 370 طالبًا وطالبة من 10 جامعات وهي (جامعة بنى سويف – جامعة المنيا – جامعة أسيوط – جامعة الأزهر بأسيوط– جامعة سوهاج – جامعة جنوب الوادي – جامعة أسوان– جامعة الأقصر– منتخب الصعيد للمعاهد العليا والمتوسطة بالإضافة إلى جامعة الوادي الجديد).

ويقام المهرجان في ألعاب "كرة القدم – الكرة الطائرة – ألعاب القوى جرى 100 متر، وثب طويل، دفع جلة" – تنس الطاولة بالإضافة إلى سباق الجري الجبليMountain Running ).

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» طفل 3 سنوات ينضم لنادي الذكاء العالمى
» حرائق أستراليا تكشف عن كنز عمره آلاف السنين
» بخصوص ابنته.. محمد حماقي يفاجئ متابعيه بهذا الأمر
» «الخطيب» يدعم الأهلى قبل مواجهة النجم الساحلي
» أول صورة للحكومة اللبنانية الجديدة
» كدمة قوية لقدم "الشيخ" بمران الأهلى
» بيان عاجل من "الخارجية" بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية
» بادجى يشارك فى تدريبات الأهلى
» كشف ملابسات واقعة تغيب "سيدة الدقهلية"
» نادية لطفى تطلب السماح من ابنة الراحلة ماجدة.. لهذا السبب
» إقالة "ميدو" من تدريب المقاصة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:25 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر