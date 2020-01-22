» بخصوص ابنته.. محمد حماقي يفاجئ متابعيه بهذا الأمر

كشف المطرب محمد حماقي، عن رغبته في عمل ألبوم خاص بالأطفال، وذلك بعد إنجابه ابنته "فاطمة"، موضحًا أنه قام بعمل أغنية باسمها في عيد ميلادها الأول.

وظهر محمد حماقي، في برنامج mbc trending ، مصرحًا بأنه قدم أغنية باسم ابنته بالفعل في عيد ميلادها الأول، لكنه لم ينشرها، مضيفًا: "حسيت إنها أغنية خاصة شوية فمنزلتهاش".

تابع: "أن حبه لابنته ليس له سبب، موضحًا أنه كان يقال له إن حب الأبناء مختلفًا، لكنه لم يكن يدرك المعنى الحقيقي لذلك، إلى أن شاهد ابنته "فاطمة" لأول مرة عند ولادتها، مضيفا: "حسيت بمشاعر عمري ما حسيت بيها قبل كده أول ما شيلتها".

وعن إمكانية إنتاج ألبوم خاص للأطفال قال إنه يفكر جديا في تقديم ألبوم للأطفال، قائلاً: "مش هيكون ألبوم كبيرـ 4 أو 5 أغنيات يعني ميني ألبوم مثلاً، وقبل ما أخلف كانت الفكرة في دماغي بس بعد ما خلفت الفكرة كبرت أوي عندي".