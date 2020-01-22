» بادجى يشارك فى تدريبات الأهلى

22 يناير 2020 - 01:30 م

شارك السنغالي اليو بادجي مهاجم فريق الأهلى، فى مران الفريق الجماعي بشكل كامل لأول مرة منذ انضمامه، وذلك استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الأحد المقبل.

وخضع المهاجم السنغالي لبرنامج بدني خاص تحت إشراف مخطط الأحمال، وذلك لتجهيزه بدنيًا عقب انضمامه للفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

ومن المنتظر أن يتم قيد بادجي فى قائمة الفريق خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد رفع اسم المغربي وليد أزارو من القائمة المحلية عقب إعارته للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم.