هذا ما قاله الكونجرس الأمريكي عن الجيش المصري

22 يناير 2020 - 12:09 م

أكد وفد الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذي يضم 6 أعضاء أن جهود القوات المسلحة في سيناء وقدرتها الفائقة في تحقيق الأمن والأمان لأهالي شمال سيناء يراها العالم، مشيدين بما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر رفاعي، أن أعضاء الوفد قاموا بزيارة محافظة شمال سيناء، مضيفا أن برنامج الزيارة شمل لقاء محافظ شمال سيناء وكذلك تفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العريش في مجال التنمية الاقتصادية وزيارة محطة تحلية المياه الجاري إنشاؤها في العريش، حسبما نشر "الوفد".

يأتي ذلك في إطار علاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات المختلفة والمساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية والتصدي للتحديات الراهنة.