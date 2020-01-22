» معلومة غير سارة من "الأرصاد" للمواطنين

22 يناير 2020 - 10:56 ص

أكدت الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد ستشهد طقسًا باردًا خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلاً، وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الأربعاء، أن هناك هدوءًا نسبيًا في نشاط الرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط نتيجة نشاط الرياح بهذه المناطق.

وتابع: "كما أن هناك فرصًا لتساقط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية قد تكون أكثر غزارة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال سيناء، معقبًا: "انتظروا طقسًا أكثر برودة في فبراير".