عطية: لهذا السبب التصدق في العلن أفضل

22 يناير 2020 - 09:17 ص

أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الصدقة العلانية مفضلة عن صدقة السر حتى يقتضي بها الغير، مطالبًا المؤسسات الخيرية التي تنشر حالات تمت مساعدتها أن تتجنب إظهار الوجوه.

وأضاف "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر أن من يحاول أن يساعد مريضًا أو فقيرًا من خلال نشر حالته على مواقع التواصل الاجتماعي يثاب عليه.

وتابع: "لا مانع من أن يساعد شخص غيره وينشر حالته لطلب المساعدة، ولكن لا يفضل أن توضع صورة، حيث يقوم الشخص بسرد تفاصيل عن الحالة، ومن يريد المساعدة يتواصل معه.