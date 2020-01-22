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جملة قالها الخطيب لوليد أزارو جعلته يقرر الرحيل من الأهلي

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الخطيب
الخطيب

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الاهلى

الخطيب

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - كواليس مكالمة محمود الخطيب - رئيس الأهلي - لوليد أزارو نجم الأهلي.

وقال "زكي" إن الخطيب تحدث مع "أزارو" بإحساس اللاعب وأكد له أن الأهلي يقدره بشدة ويحترم كل ما قدمه من أجل الفريق لكن لابد من الخضوع لرأي الجهاز الفني بقيادة فايلر.

وأضاف: الخطيب أكد لأزارو أنه لن يسمح برحيله بشكل نهائي لكن فترة إعارة وبعدها سيعود للفريق.

واستدرك: هذه المكالمة جعلت أزارو يوافق على عرض الاتفاق السعودي.

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