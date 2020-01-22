» سر حلق والد طفلة "ذا فويس كيدز" للحيته بعد نشر صورته بها

وكالات - أحمد عادل شعبان
أوضح محمد داوود - والد هايدي محمد "طفلة ذا فويس كيدز" - أسباب إطلاق لحيته ثم حلقها.
وقال "داوود" في تصريحات لصحف مصرية: لم أطلق لحيتي بناء على الانتماء لتيارات أو جماعات دينية وإنما أطلقتها لظروف خاصة بي.
وأضاف: بعد رجوع ابنتي من دبي قبل أشهر بعد التصوير في برنامج ذا فويس كيدز ، وعرفنا أنه جرى استبعادها من البرنامج ، دخلت في حالة نفسية سيئة وأطلقت لحيتي ، لكن تعاطف الناس معها رفع معنوياتي.
وتابع: لدي 4 بنات وحين أرى موهبة في إحداهن أحاول تنميتها ، فأفكاري معتدلة وابنتي هايدي تشبهني في جودة الصوت ، كنت دائما أهوى المشاركة بصوتي في الأفراح والمناسبات.
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