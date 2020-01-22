» سر حلق والد طفلة "ذا فويس كيدز" للحيته بعد نشر صورته بها

22 يناير 2020 - 08:19 ص

أوضح محمد داوود - والد هايدي محمد "طفلة ذا فويس كيدز" - أسباب إطلاق لحيته ثم حلقها.



وقال "داوود" في تصريحات لصحف مصرية: لم أطلق لحيتي بناء على الانتماء لتيارات أو جماعات دينية وإنما أطلقتها لظروف خاصة بي.



وأضاف: بعد رجوع ابنتي من دبي قبل أشهر بعد التصوير في برنامج ذا فويس كيدز ، وعرفنا أنه جرى استبعادها من البرنامج ، دخلت في حالة نفسية سيئة وأطلقت لحيتي ، لكن تعاطف الناس معها رفع معنوياتي.



وتابع: لدي 4 بنات وحين أرى موهبة في إحداهن أحاول تنميتها ، فأفكاري معتدلة وابنتي هايدي تشبهني في جودة الصوت ، كنت دائما أهوى المشاركة بصوتي في الأفراح والمناسبات.

