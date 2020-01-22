آل الشيخ يعلن عن مفاجأة تخص المصريين: انتظروا ما سيحدث

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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السيسي

تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن تعاون سيتم مع عدد من الفنانين المصريين.

وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : مبعرفش اجلس من غير شغل حتى لو الصحه مش تمام ... بنرسم الان موسمين في ال 4 شهور القادمه ان شالله بتوجيهات سيدي ولي العهد ... ولل المسرح والفن والاوبرا المصريه نصيب معنا ان شالله .

وأضاف: عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز انسى حد ... الكل ليه خطه عندنا ... لو ظروفه تسمح طبعاً??????????????? كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدو ل فرص كتير عندنا ان شالله.

وأردف: وربنا يديم المحبه في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامه الرئيس السيسي

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