"حسني مبارك" ينقذ "نجيب ساويرس"

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ساويرس

أنقذت جملة منسوبة للرئيس الأسبق حسني مبارك، رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، عندما استعان بها في رده على أحد متابعيه بموقع "تويتر".

وكان "ساويرس" قد كتب: إن "القوةً فى الشجاعة و الإيمان".

وعلق أحد متابعيه على هذه التغريدة بقوله: "القوة في الجنسيه الأمريكية يا باشا"، فلم يجد "ساويرس" مهربًا سوى الاستنجاد بجملة منسوبة للرئيس الأسبق حتى يخرج من هذا المأزق.

وقال "ساويرس" في رده: "المتغطى بالأمريكان عريان من أقوال الرئيس حسنى مبارك !".


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