"حسني مبارك" ينقذ "نجيب ساويرس"

الطيب حسين
أنقذت جملة منسوبة للرئيس الأسبق حسني مبارك، رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، عندما استعان بها في رده على أحد متابعيه بموقع "تويتر".
وكان "ساويرس" قد كتب: إن "القوةً فى الشجاعة و الإيمان".
وعلق أحد متابعيه على هذه التغريدة بقوله: "القوة في الجنسيه الأمريكية يا باشا"، فلم يجد "ساويرس" مهربًا سوى الاستنجاد بجملة منسوبة للرئيس الأسبق حتى يخرج من هذا المأزق.
وقال "ساويرس" في رده: "المتغطى بالأمريكان عريان من أقوال الرئيس حسنى مبارك !".
المتغطى بالأمريكان عريان من أقوال الرئيس حسنى مبارك ! https://t.co/Vt9cKed40n— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 21, 2020
عشاء06:54 م
فجر
05:31
شروق
06:58
ظهر
12:11
عصر
15:04
مغرب
17:24
عشاء
18:54