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بشرة خالية من البقع الداكنة بهذه الوصفة البسيطة

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بشرة خالية من البقع الداكنة
بشرة خالية من البقع الداكنة
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متابعات- أمينة عبد العال

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العسل

اللبن

البقع الداكنة

تعاني بعض الفتيات من البقع الداكنة وعلامات الشيخوخة المبكرة التي أحيانا تسبب الإحراج أمام الآخرين، وللتخلص من هذه العلامات، أشار موقع "waxingkara" في تقرير للصحة والجمال إلى قناع من الممكن استخدامه من المواد الطبيعية ليخلص البشرة من هذه العيوب.

ولأن الحليب والعسل يحتويان على مجموعة من الفيتامينات والمعادن فهي تساعد على الحفاظ على صحة البشرة من خلال ترطيبها، والقناع يتكون من هذه المكونات الطبيعية.

ومكونات القناع: ثلاثة أرباع جرام من الحليب وربع جرام من العسل ومزجها جيدا مع التقليب حتى تمام الاندماج، وذلك بتسخينها على النار.

عندما يبرد الخليط يتم عمل قناع منه ويبقى علي البشرة من 10 إلى 20 دقيقة ليحقق نتائج إيجابية من ترطيب وتنظيف للبشرة والحفاظ عليها، ثم نزيل المزيج باستخدام قطعة قماش مبللة ورطبة للتخلص من آثار المزيج.

والقناع له أهمية كبيرة وذلك بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة البشرة، ويمكن الاحتفاظ بباقي المزيج في الثلاجة.

ويمكن إضافة بعض المكونات الطبيعية الأخرى للمزيج والتي تفيد البشرة مثل الشوفان لأنه يساعد على تنظيف البشرة والتخلص من الشوائب، واللوز أو القهوة.

 


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