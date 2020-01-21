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كارول سماحة تروج لحفلها بالقاهرة برفقة ابنتها

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علا خطاب

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انستجرام

إبنتها

القاهرة

كارول سماحة

حرصت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، على الترويج لحفلها الجديد في القاهرة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مستعينة بابنتها "تالا"، حيث نال مقطع الفيديو إعجاب متابعيها. 

ونشرت الفنانة كارول سماحة، مقطع فيديو لها برفقة ابنتها، معلقة: "سوف تكون حفلة أكثر من رائعة مع الجمهور المصري بحفل استثنائي يوم الجمعة 24 يناير على مسرح دار الأوبرا جامعة مصر (مدينة أكتوبر) الساعة الثامنة مساءً.. تالا موجودة في الفيديو فقط وليس في الحفل".

ونال الفيديو إعجاب متابعيها وعلق بعضهم قائلا: "‏‏ماشاء الله عليكي وعلى بنوتك حبيبتي ربنا يديم ضحكتك وصوتك الحلو، إن شاء الله حفل ناجح بالتوفيق يا حبيبتي كارول سماحة، دي حاجة جميلة جدا إن شاء الله هنكون هناك، حتنورى الدنيا كالعادة".

جدير بالذكر، أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "انشالله" والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب".

كما شاركت مؤخرًا في فيلم "بالصدفة" هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة وتم عرضه فى بيروت ودبى ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري ومن إخراج باسم كريستو.


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