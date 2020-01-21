» «الصحة»: بشرى سارة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

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وزارة الصحة

قوافل طبية

مبادرة حياة كريمة

علاج بالمجان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ72 ألفا و899 مواطناً من خلال 54 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يناير الحالي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 488 عيادة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 10 آلاف و366 تحليل دم، وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفا و681 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى أنه تم تحويل 1157 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 5 آلاف و922 مواطنا بمحافظة أسوان، و1564 مواطنا بأسيوط، و4 آلاف و162 مواطنا بالإسكندرية، و1362 مواطنا بالإسماعيلية، و1318 مواطنا بالأقصر، و373 مواطنا بالبحر الأحمر، و4 آلاف و79 مواطنا بالبحيرة، و4 آلاف و715 مواطنا بالجيزة، و4 آلاف و477 مواطنًا بالدقهلية، و3 آلاف و456 مواطنا بالشرقية.

وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لـ1222 مواطنا بالغربية، و3 آلاف و584 مواطناً بالفيوم، و6 آلاف و434 مواطنا بالقاهرة، و5 آلاف و960 مواطناً بالقليوبية، و3 آلاف و169 مواطنا بالمنوفية، و1934 مواطنا بالمنيا، و1165 مواطنا بالوادي الجديد، و4 آلاف و467 مواطن ببني سويف، و936 مواطنا بجنوب سيناء، و4 آلاف و802 مواطنا بدمياط، و322 مواطنا بشمال سيناء، و4 آلاف و123 مواطنا بقنا، و2867 مواطنا بكفر الشيخ، وأخيرا تم الكشف الطبي على 486 مواطنا بمطروح.



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