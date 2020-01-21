» هل التقى خالد زكي بـ"مبارك".. اعرف الحقيقة

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حسني مبارك

إم بي سي

خالد زكي

رد الفنان خالد زكي، على الأنباء التي رددها البعض حول لقائه الرئيس الأسبق حسني مبارك بقصر الرئاسة، أثناء أدائه الفيلم الشهير "طباخ الريس".

وقال خلال لقائه ببرنامج "اسألني" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلا: "إن طاقم الفيلم كان يقدم منصب الرئيس وليس شخص الرئيس".

وأضاف: لم يحدث أنني قابلت الرئيس مبارك وهذا الحديث عار تماما من الصحة، معقبا: "الدور كان ينص علي منصب الرئيس فقط وليس على الشخص".

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