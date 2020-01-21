"دي قنبلة موقوتة".. أزمة جديدة تلاحق وزيرة الصحة

21 يناير 2020 - 09:52 ص

فجر الدكتور أحمد زهران، أمين عام نقابة أطباء الدقهلية، والمتخصص في مجال التحاليل الطبية، مفاجأة صادمة بشأن انتشار معامل تحاليل مزيفة، قائلا: "معامل التحاليل الطبية هي قنبلة موقوتة موجودة في مصر، ووزيرة الصحة كأنها مش موجودة معانا".



وأكد "زهران"، في لقاء خاص ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي "مع الإعلامية إيمان الحصري، أن معامل التحاليل المزيفة حوالي 5 أضعاف المعامل الطبية الحقيقية".



وأوضح أمين عام نقابة الأطباء ،أن قانون التحاليل الطبية الموجود أنشئ عام 1954، أي لم يتم تحديثه منذ 65 عامًا، مضيفا: "في هذه الفترة كان يوجد كليتا طب فقط، يخرجان من 30 لـ 60 طبيبا، وكان علم التحليل عبارة عن تحليلين فقط؛ تحليل حمل، وتحليل بلهارسيا"

