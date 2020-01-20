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"الشاباك" الإسرائيلي: أحبطنا أكثر من 560 هجوما في 2019

عرب وعالم

الشاباك
الشاباك
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المصريون ووكالات

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قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، نداف أرغمان، الإثنين، إن جهازه أحبط خلال العام 2019 أكثر من 560 هجوما كبيرا بينها 10 عمليات "انتحارية".
جاء ذلك خلال حفل "جائزة رئيس الوزراء" للإنجازات الاستخبارية، في مقر "الشاباك"، شمال مدينة تل أبيب، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنووت".
وأضاف أرغمان، أن "الشاباك" أحبط أيضاً 4 عمليات خطف وأكثر من 300 عملية إطلاق نار.
ولم يوضح المسؤول الأمني الإسرائيلي، مصادر تلك الهجمات أو أهدافها.
وتابع: "كان العام الماضي مليئا بالتحديات الأمنية في جميع الساحات التي نعمل بها".
وخلال الاحتفال، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وفق المصدر ذاته، إن "الهدف الأكبر هو التغلب على التهديد الإيراني، سواء التقليدي أو النووي والإرهابي مثلما تغلبنا على التهديد الكبير الذي مثله المد العروبي"، دون مزيد من التفاصيل.
وحسب الموقع الإلكتروني لـ "الشاباك"، فإن جائزة رئيس الوزراء للإنجازات الاستخبارية- العملياتية، يتم منحها مرة كل عامين، كتعبير عن التقدير على التخطيط رفيع المستوى، والتنفيذ المهني والنتيجة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الجهاز في "مكافحة الإرهاب وأمن الدولة".
والجائزة يتم تقديمها على 6 عمليات كبيرة ويتم توزيع شهادات تقديرا لضباط الجهاز. -

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