وائل غنيم يطالب «السيسي» بتعينه مستشارًا له

20 يناير 2020 - 08:58 م

طالب الناشط السياسي وائل غنيم، أحد أبرز المشاركين في ثورة 25 يناير 2011، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينه مستشارًا له لشؤون الشباب، مشيرًا إلى أنه سيعمل بدون أي مقابل وسيحقق ما يحلم به الرئيس لمصر، حسب قوله.

ووجه وائل غنيم، الشكر للرئيس، وكتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :"أنا المواطن وائل سعيد غنيم باقترح على الرئيس السيسي تعييني مستشارا متطوعا بلا مقابل لرئيس الجمهورية لشؤون الشباب وأوعده بأفكار تحققله اللي بيحلم بيه لمصر".

وأضاف "غنيم" :" تحيا مصر يا ريس وشكرا على صفحك النبيل. أنا مقدر وممتن. وخد قلب يا عم أهوه ?? وسيبك من المتضايقين بكره يفهموا أنك قلبك أبيض".

وأثار الناشط السياسي وائل غنيم خلال الفترة الأخيرة موجة من الجدل بظهوره المختلف، كما أنه أثار حفيظة البعض من طريقة تعبيره والرد على المنتقدين له بألفاظ غير أخلاقية، حيث أعلن الناشط أن سيكون تلقائي وصريح.

وحاز غنيم على هجوم كبير من جانب الإخوان بعد توجيه اتهامات لهم ولقنواتهم في مداخلة هاتفية على قناة "مكملين" الإخوانية، متسائلًا عن تمويلهم من قطر وتركيا.