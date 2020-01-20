» نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022

20 يناير 2020 - 08:29 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إقامة قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في تمام السابعة من مساء غد، الثلاثاء، والتي تشهد تواجد 40 منتخبًا.



أولاً: الدور التمهيدي والمجموعات

تأهل 14 منتخبا من هذا الدور إلى منافسات دور المجموعات والذي يضم 26 منتخبا تم إعفاؤهم من المشاركة في الدور التمهيدي، ليشكلوا 10 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول الذي يضم إلى جواره منتخبات السنغال - تونس - نيجيريا - الجزائر - المغرب - غانا - الكاميرون - مالي - الكونغو الديمقراطية.

ثانيًا: المرحلة الإقصائية

يتم تقسيم المنتخبات أصحاب الصدارة في المجموعات إلى نصفين طبقا لتصنيف "الفيفا"، وإجراء قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين بنظام خروج المهزوم (ذهاب وإياب) لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022.

ويحضر محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول، القرعة ممثلا لمنتخب الفراعنة، في حضور ممثلي المنتخبات الـ 39 الأخرى، وأساطير كرة القدم الإفريقية ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".