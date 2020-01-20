"السيسي": سعدت كثيرًا بهذا الأمر

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لندن

السيسي

تويتر السيسى

قمة افريقيا بريطانيا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية بالعاصمة البريطانية لندن.

وكتب حساب "السيسي" على موقع "تويتر": "سعدت اليوم كثيرا بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية بلندن خلال مشاركتي في فعاليات قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار"، فهم مصدر فخر ونموذج ملهم في الانتماء، وصورة مشرفة لمصر بالخارج".

وشارك "السيسي" اليوم في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار، حيث صرح بأن الدول الأفريقية تؤكد انفتاحها التام للتعاون مع الشركاء ومن بينهم بريطانيا فيما يتعلق بـ4 محاور ذات أولوية للقارة الأفريقية.

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية بالعاصمة البريطانية لندن.

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