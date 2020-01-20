» ريال مدريد يقترب من ضم خليفة «بنزيما»

20 يناير 2020 - 07:03 م

يسعى ريال مدريد الإسباني لضم اللاعب ذي الأصول الجزائرية ريان شرقي مهاجم ليون الفرنسي، بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأكدت التقارير أن ريان شرقي أبهر كشافة الفريق الملكي، الذين راقبوا اللاعب خلال الفترة الماضية، وبخاصة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام نانت، ضمن الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا، حيث سجل هدفين وصنع هدفا.

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، الذي ولد في فرنسا وينحدر من أصول جزائرية أيضا، دورا كبيرا في حسم صفقة ضم مواطنه شرقي لمصلحة "الميرينغي".

وولد ريان شرقي في عام 2003 في فرنسا، ويعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا، وتم تشبيهه بالعديد من أساطير الكرة حيث لقب بزيدان الجديد، وبـ "ميسي" فرنسا، ويرى آخرون أنه خليفة مواطنه كريم بنزيما المهاجم الحالي لريال مدريد.

ويرتبط شرقي بعقد مع نانت حتى صيف عام 2022 وتبلغ قيمته التسويقية 8 ملايين يورو، ومع ذلك سيكون من الصعب على ريال مدريد أو الأندية الأوروبية الأخرى ضمه نظرا لتمسك ناديه بخدماته.