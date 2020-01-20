  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الذهب والدولار

تراجع كبير في سعر الدولار.. والذهب يصعد

الإفتاء

الإفتاء تعلق على «مؤتمر برلين» وتهاجم «أردوغان»

الشيخ محمد صديق المنشاوي

مئوية «صوت السماء».. نجا من الاغتيال وتحدى «عبدالناصر»

المحكمة الإدارية

القضاء الإداري يفصل موظفًا أساء لزملائه على«فيسبوك»

ماكينة إصدار شهادات الميلاد

ATM لاستخراج شهادات الميلاد في دقيقة

محمد صلاح

انجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي

روحاني وخامنئي

فيديو.. اشتعال الصراع بين «روحاني» و«خامنئي»

مقر إقامة السيسي

مصرية تفاجئ «السيسي» داخل محل إقامته ببرلين..شاهد ما حدث

يسرا

والد فنانة شهيرة يقتحم الاستديو ويعتدي عليها أمام الجميع

الشرطة السعودية

القبض على سودانية «نجَّست» مسجد بالسعودية

ريال مدريد يقترب من ضم خليفة «بنزيما»

الرياضة

ريان شرقي
ريان شرقي
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«زيدان» يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة

#

وصل المشاغبون..«كلاسيكو الأرض» لن يمر مرور الكرام

#

حقيقة تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة لدواع أمنية

#

هاتريك "ميسي" برشلونة يستعيد قمة الدوري الإسباني

ريال مدريد

الدوري الاسباني

المصريون

يسعى ريال مدريد الإسباني لضم اللاعب ذي الأصول الجزائرية ريان شرقي مهاجم ليون الفرنسي، بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأكدت التقارير أن ريان شرقي أبهر كشافة الفريق الملكي، الذين راقبوا اللاعب خلال الفترة الماضية، وبخاصة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام نانت، ضمن الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا، حيث سجل هدفين وصنع هدفا.

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، الذي ولد في فرنسا وينحدر من أصول جزائرية أيضا، دورا كبيرا في حسم صفقة ضم مواطنه شرقي لمصلحة "الميرينغي".

وولد ريان شرقي في عام 2003 في فرنسا، ويعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا، وتم تشبيهه بالعديد من أساطير الكرة حيث لقب بزيدان الجديد، وبـ "ميسي" فرنسا، ويرى آخرون أنه خليفة مواطنه كريم بنزيما المهاجم الحالي لريال مدريد.

ويرتبط شرقي بعقد مع نانت حتى صيف عام 2022 وتبلغ قيمته التسويقية 8 ملايين يورو، ومع ذلك سيكون من الصعب على ريال مدريد أو الأندية الأوروبية الأخرى ضمه نظرا لتمسك ناديه بخدماته.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022
» ديدان بالمستشفى.. إهمال طبي يُفجع أسرة سعودية
» الهلال يتعادل إيجابيًا مع الفيصلي بالدوري السعودي
» «جاريدو»: أتوقع مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا
» الاتحاد السكندري يقسو على طلائع الجيش بثلاثية
» ريال مدريد يقترب من ضم خليفة «بنزيما»
» 10 آلاف مشجع لموقعة الأهلي والنجم بدوري الأبطال
» موجة انقطاع المياه تضرب القاهرة غدًا
» رسميًا.. «كاف» يُحدد بديل الزمالك في السوبر الإفريقي
» الأهلي يفتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلى والنجم التونسي
» أمريكا تفرج عن فيديو نادر لمؤسس السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب