» موجة انقطاع المياه تضرب القاهرة غدًا

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الطيب حسين

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انقطاع المياه

القاهرة

شركة المياه

مياه القاهرة

تشهد 8 مناطق في القاهرة يوم غد الثلاثاء انقطاع المياه لمدة تصل لـ6 ساعات، نظراً لأعمال اللحامات.

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قد أعلنت انقطاع المياه عن مناطق "ميدان تريومف ومتفرعاتة – ميدان سانت فاطيما ومتفرعاتة – ميدان الحجاز – شارع فريد سميكة ومتفرعاته – شارع عمار بن ياسر ومتفرعاته - ميدان هليوبوليس – شارع محمد فريد – جامع الفتح.

وكشفت أن انقطاع المياه سيكون اعتباراً من الساعة 9 صباح الغد وحتى الساعة 3 عصر اليوم نفسه.

وأوضحت أن انقطاع المياه يأتي نظراً لأعمال اللحامات على خط مياه قطر 600 م3 وذلك لأعمال القوات المسلحة بشارع الحجاز، مما يترتب عليه انقطاع المياه.

 وطالبت شركة مياه القاهرة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة وجود سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.


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