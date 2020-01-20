  • الإثنين 20 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ماكينة إصدار شهادات الميلاد

ATM لاستخراج شهادات الميلاد في دقيقة

محمد صلاح

انجاز جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي

روحاني وخامنئي

فيديو.. اشتعال الصراع بين «روحاني» و«خامنئي»

مقر إقامة السيسي

مصرية تفاجئ «السيسي» داخل محل إقامته ببرلين..شاهد ما حدث

يسرا

والد فنانة شهيرة يقتحم الاستديو ويعتدي عليها أمام الجميع

الشرطة السعودية

القبض على سودانية «نجَّست» مسجد بالسعودية

جامعة القاهرة

انتداب أساتذة الجامعات بالهيئات الحكومية .. استفادة بالخبرات أم مجاملات؟

سعيد دشتي والروسية

حبس رجل أعمل كويتي وروسية وتغريمه 150 مليون دولار

حروب «الترند» تشتعل في بداية 2020

حروب «الترند» تشتعل في بداية 2020

وائل غنيم: مرسي وعدني برفض دستور الإخوان

بلاغ يطالب النائب العام بسحب الجنسية من وائل غنيم

رانيا يوسف تفضح طليقها

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رانيا يوسف تكشف خلافاتها مع والد ابنتيها: "مش بيكلم ولاده"

#

رانيا يوسف تثير ضجة من برج خليفة بدبي

#

رانيا يوسف تثير الجدل بـ رقم 13.. ما السر؟

#

فى رأس السنة.. رانيا يوسف تثير ضجة على السوشيال ميديا

الطلاق

انفصال

رانيا يوسف

الجدل

كشفت الفنانة رانيا يوسف، تطورات علاقتها بزوجها السابق ووالد ابنتيها المنتج محمد مختار، وكذلك القضايا التي رفعتها ضده في محكمة الأسرة بشأن الإنفاق على ابنتيه.

وقالت رانيا يوسف، إن علاقة مختار بابنتيه مقطوعة منذ 10 سنوات، وذلك بعد انفصالهما في عام 2011، مشيرةً إلى أنه طوال هذه المدة لم يرى ابنتيه سوى مرتين تقريبًا.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «القاهرة الآن» المقدم على قناة «العربية الحدث»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن بعده عن بناته بناء على رغبته، لأنها طوال الوقت كانت تتحدث معه حول ضرورة الاهتمام ببناته ومراعاة شؤونهن، لكنه لم يهتم.

وتابعت يوسف، أن زوجها لا ينفق على ابنتيه منذ أن انفصل عنها، وتحدثت معه كثيراً في هذا الشأن ولم يستجب، لافتةً إلى أنها اضطرت لرفع قضايا ضده، وقضت لها المحكمة بنفقة 10 آلاف جنيه شهرية.

وأشارت أيضًا قائلة: “المشكلة أنا بشتغل وربنا بيكرمني في شغلي فا شيلي بقا واصرفي إنتي، وهو مطمن إن أنا بصرف عليهم كويس ومش حارماهم من حاجة الحمدلله”.

وأوضحت: "أن آخر محادثة بينهما كانت منذ ما يقرب من 6 أشهر، حيث هاتفها لمساومتها على منح ابنتيه جواز السفر الإنجليزي مقابل تنازلها عن قضايا النفقة، لكنها رفضت، مشيرة: “قولتله شكرا مش عايزه الباسبور، لو كان بيصرف على بناته مكنتش احتجت اتبهدل في المحاكم أنا وبناتي".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» 10 آلاف مشجع لموقعة الأهلي والنجم بدوري الأبطال
» موجة انقطاع المياه تضرب القاهرة غدًا
» رسميًا.. «كاف» يُحدد بديل الزمالك في السوبر الإفريقي
» الأهلي يفتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلى والنجم التونسي
» أمريكا تفرج عن فيديو نادر لمؤسس السعودية
» «البدري» يحضر مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري
» السعودية تزف خبرًا سارًا لزائريها
» نجاة حارس مانشستر يونايتد من الموت المُحقق
» «كاسونجو»: هدفي التتويج بكل البطولات مع الزمالك
» وادي دجلة يتخطى أسوان بثلاثية
» تعرف على قائمة مازيمبي لمباراة الزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب