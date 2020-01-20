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الأهلي يؤكد تحسن حالة رمضان صبحي

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رمضان صبحي
رمضان صبحي
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هانى عبد الصبور

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أكد الجهاز الطبي لفريق الأهلي، تحسن حالة رمضان صبحي، لاعب الفريق الذي يعاني من مزق في العضلة الخلفية.

وأضاف الجهاز أن اللاعب يخطو خطوات جيدة جدًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، مؤكدًا أنه يقترب تدريجيًا من إعلان جاهزيته والعودة للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل.

وأوضح أن اللاعب يستكمل في الوقت الحالي برنامجه العلاجي والتأهيلي في «الجيم» والملعب، على أن تشهد الأيام المقبلة خوض تدريبات الكرة بشكل خفيف، وبعدها تبدأ مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي لحين الاطمئنان على جاهزيته التامة.


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