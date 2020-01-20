» زوج نانسي عجرم للقتيل: لقد أنذرتك.. تحمل نتيجة طمعك

20 يناير 2020 - 11:49 ص

للمرة الأولى يعلق فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، على الحادثة مقتبسًا مقولة في فيلم "هاري بوتر"، قائلاً: "أجل أيها الغريب.. تحمل نتيجة طمعك.. أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليًا.. فإذا كنت تبحث عن كنز لن تجده تحت أراضينا.. لقد أنذرت، فأحذر أن تجد لدينا ما هو أكثر من الكنز، وذلك حسب قناة "الجديد اللبنانية".

وأضاف الهاشم أن الفيصل سيكون لكلمة القضاء، بعد الاستعانة التحقيقات والأدلة.

جدير بالذكر أن المحامي جابي جرمانوس، قد نفي أن الهاشم دخل أي مفاوضات مع عائلة محمد موسي، والشائعات التي تقول أن مقربين من أهل موسي طالبوا بمبلغ نصف مليون دولار.