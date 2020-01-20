لميس الحديدي تُحرج رانيا يوسف بشأن ابنتها

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رانيا يوسف بالحجاب
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لميس الحديدي

رانيا يوسف

ابنة رانيا يوسف

تعرضت الفنانة رانيا يوسف لموقف محرج على الهواء مباشرة أثناء استضافتها في برنامج "مصر الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

واستضافت الإعلامي لميس الحديدي ، الفنانة رانيا يوسف لحديثها عن مسلسلها الجديد "الآنسة فرح".

وتدور قصة المسلسل حول فتاة تدخل إلى المستشفى لإجراء فحوصات معينة فيتم تبديل ورقها مع سيدة أخرى كانت تريد عملية "تلقيح صناعي" لتتفاجأ أنها أصبحت حاملا دون زواج.

وفاجأت لميس الحديدي ضيفتها بالسؤال التالي: ماذا لو حدث لابنتك نفس موقف المسلسل وتم تلقيحها بشكل خاطيء؟.

وردت "رانيا" قائلة: الخطأ وارد .. وهذا الموقف من الممكن أن يحدث لأي شخص.

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