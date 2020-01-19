مدرب الأهلي يفتح النار على صالح جمعة.. هذا ما قاله

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الرياضة

رينيه فايلر
رينيه فايلر
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المصريون ـ متابعات

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أكد رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي خروج صالح جمعة، لاعب الفريق الأول من حساباته تمامًا، متمنيًا له النجاح في أي ناد آخر.
وأشار فايلر، في مؤتمر صحفي، عقب فوز المارد الأحمر على المقاولين في الدوري العام، إلى أن صالح جمعة يفتقد التركيز، إلا أنه يمتلك فنيات جيدة، ولكنه لن يكون في حساباته في الفترة المقبلة.
وتابع: «انا قالولي على تصريحات صالح جمعة.. اللاعب بيكون عنده شقين الفني والجزء اللي خارج الملعب هو عنده الشق الفني لكن غايب عنه الجزء اللي خارج الملعب.. وأعتقد إن النادي غرمه أكثر من مرة.. صالح لن يكون له دور معنا.. بتمناله التوفيق في أي فريق تاني يروحه وهبقى مبسوط بنجاحه».

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