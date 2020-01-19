مدرب الأهلي يفتح النار على صالح جمعة.. هذا ما قاله

19 يناير 2020 - 10:30 م

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي خروج صالح جمعة، لاعب الفريق الأول من حساباته تمامًا، متمنيًا له النجاح في أي ناد آخر.



وأشار فايلر، في مؤتمر صحفي، عقب فوز المارد الأحمر على المقاولين في الدوري العام، إلى أن صالح جمعة يفتقد التركيز، إلا أنه يمتلك فنيات جيدة، ولكنه لن يكون في حساباته في الفترة المقبلة.

