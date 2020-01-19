مصر تحقق إنجازًا غير مسبوق للسعودية

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استثمار

حققت الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة العربية السعودية رقمًا غير مسبوق خلال عام 2019،  بحسب الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، والتي أشارت إلى أن مصر ضمن الدول الذي ساهمت في تحقيق هذه الأرقام.

جاء هذا في تقرير الهيئة اليوم الأحد عن مستجدات الاستثمار في المملكة.

وكشف تقرير الهيئة ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54% خلال عام 2019.

وتأتي هذه القفزة في عدد الاستثمارات الأجنبية مقارنة بعدد الرخص التي تم إصدارها في عام 2018، وبإجمالي 1,130 شركة جديدة، محققة بذلك إقبالا غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال العشرة أعوام الماضية.

وأصدرت الهيئة تقريرها تزامنا مع قرب انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس".

وتصدرت الشركات الأجنبية من الهند والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا ومصر والأردن الدول الأكثر استثمارا في المملكة خلال العام 2019.

كما تصدرت قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات الأكثر إقبالاً بالنسبة للاستثمارات الخارجية.

وارتفع الطلب على التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات إلى جانب تطوير البنية التحتية، مدفوعا بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تماشيًا مع رؤية 2030.

كما جرى خلال عام 2019، تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة في السعودية.

وشهد العام 2019 دخول 100 شركة بريطانية و82 شركة أميركية، مقارنة بـ24 شركة لكلا البلدين في عام 2018.

وجاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول من حيث عدد الشركات الجديدة، التي بدأت الاستثمار في المملكة، إذ ارتفعت حصة الهند من السوق على نحو كبير من 30 شركة في عام 2018 إلى 140 شركة في عام 2019.

ولفت التقرير إلى أن الربع الأخير من عام 2019 هو الأكثر نشاطا خلال العام، إذ ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات، بالمقارنة مع 238 شركة خلال نفس الفترة من عام 2018.

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