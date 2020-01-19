السعودية تفاجئ "أردوغان" بهذا الموقف الصادم

19 يناير 2020 - 05:25 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن موقف صادم لتركيا، تجاه جمهورية قبرص.

جاء هذا عقب استقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وأكد الوزير السعودي دعم بلاده الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية.

ونوه "بن فرحان" بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتابع:" أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد على دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

كما دعا كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات والالتزام بها، والنأي عن التصعيد، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

وتشهد العلاقات بين تركيا وقبرص توترًا شديدًا خلال هذه الفترة بسبب التنقيب عن الغاز الطبيعي بمنطقة شرق البحر المتوسط.