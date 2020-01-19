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ديربي تونس.. الترجى يخطف فوزًا مثيرًا من غريمه الإفريقي

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الترجى
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الدوري

المصريون

الترجى

الافريقى

خطف فريق الترجي الرياضي فوزًا مثيرًا على غريمه الأفريقي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري التونسي.

تقدم طه ياسين الخنيسي بهدف الترجي الأول من ضربة جزاء سددها في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول وقبل أن يطلق حكم اللقاء صفارة نهاية الشوط نجح النادي الأفريقي في إدراك التعادل عن طريق اللاعب فخر الدين الجزيري فى الدقيقة 42.

شن فريق الترجي العديد من الهجمات على الخطوط الخلفية للفريق الأفريقي ونجح فى الدقيقة 82 فى إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب كوليبالي.

وشهد اللقاء إشهار الحكم الكاميرونى "نيانت أليوم" البطاقة الحمراء للاعب الإفريقي آدم طاوس بعد حصوله على الإنذار الثاني فى المباراة فيما منح لاعب الترجى كوليبالي إنذارا.

وبتلك النتيجة يرتقي فريق الترجي إلى المركز الأول في البطولة المحلية برصيد 31 نقطة في حين جاء النادي الإفريقي في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

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